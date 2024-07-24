阿聯酋迪拉姆兌烏茲別克索姆匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌烏茲別克索姆的匯率目前為3,431.640，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.031%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌烏茲別克索姆的匯率波動，在25-07-2024高見3,438.610，並在24-07-2024低見3,426.300。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.167%。