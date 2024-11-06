История обменного курса дирхам ОАЭ–тайские баты

Обменный курс дирхама ОАЭ/тайские баты сейчас составляет 9,328, отражая изменение в размере 0.689% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.864% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/тайские баты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 9,375, и минимумом, равным 9,133, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.768%.