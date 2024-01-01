История обменного курса дирхам ОАЭ–сьерра-леонские леоне

Обменный курс дирхама ОАЭ/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 6 194,550, отражая изменение в размере 0.100% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.354% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 6 255,710, и минимумом, равным 6 140,480, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.336%.