阿聯酋迪拉姆兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌塞拉里昂列昂的匯率目前為6,159.320，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.482%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見6,169.370，並在24-07-2024低見6,127.410。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.646%。