История обменного курса дирхам ОАЭ–парагвайские гуарани

Обменный курс дирхама ОАЭ/парагвайские гуарани сейчас составляет 2 128,330, отражая изменение в размере 0.010% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.196% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2 136,590, и минимумом, равным 2 117,560, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.504%.