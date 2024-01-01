История обменного курса дирхам ОАЭ–пакистанские рупии

Обменный курс дирхама ОАЭ/пакистанские рупии сейчас составляет 75,674, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/пакистанские рупии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 75,723, и минимумом, равным 75,635, на 03-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.064%.