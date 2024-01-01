История обменного курса дирхам ОАЭ–малавийские квачи

Обменный курс дирхама ОАЭ/малавийские квачи сейчас составляет 472,096, отражая изменение в размере 0.072% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.230% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/малавийские квачи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 473,591, и минимумом, равным 470,436, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.462%.