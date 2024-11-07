История обменного курса дирхам ОАЭ–молдавские леи

Обменный курс дирхама ОАЭ/молдавские леи сейчас составляет 4,860, отражая изменение в размере 0.014% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.118% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/молдавские леи колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 4,893, и минимумом, равным 4,840, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.028%.