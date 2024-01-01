阿聯酋迪拉姆兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為4.819，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.442%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在25-07-2024高見4.843，並在21-07-2024低見4.798。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.748%。