История обменного курса дирхам ОАЭ–лесотские лоти

Обменный курс дирхама ОАЭ/лесотские лоти сейчас составляет 4,787, отражая изменение в размере 1.187% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.458% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/лесотские лоти колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 4,849, и минимумом, равным 4,709, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.157%.