阿聯酋迪拉姆兌萊索托洛蒂匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌萊索托洛蒂的匯率目前為4.979，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.040%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌萊索托洛蒂的匯率波動，在25-07-2024高見5.039，並在22-07-2024低見4.956。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.437%。