История обменного курса дирхам ОАЭ–ливанские фунты

Обменный курс дирхама ОАЭ/ливанские фунты сейчас составляет 24 381,800, отражая изменение в размере 0.061% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.002% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/ливанские фунты колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 24 382,200, и минимумом, равным 24 357,800, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.097%.