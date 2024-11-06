История обменного курса дирхам ОАЭ–коморские франки

Обменный курс дирхама ОАЭ/коморские франки сейчас составляет 124,958, отражая изменение в размере 0.597% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.068% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/коморские франки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 125,313, и минимумом, равным 122,523, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.886%.