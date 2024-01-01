阿聯酋迪拉姆兌科摩羅法郎匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌科摩羅法郎的匯率目前為123.382，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.253%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌科摩羅法郎的匯率波動，在24-07-2024高見123.663，並在21-07-2024低見122.885。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.143%。