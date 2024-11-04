История обменного курса дирхам ОАЭ–киргизские сомы

Обменный курс дирхама ОАЭ/киргизские сомы сейчас составляет 23,458, отражая изменение в размере 0.509% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.490% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/киргизские сомы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 23,458, и минимумом, равным 23,113, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.950%.