阿聯酋迪拉姆兌吉爾吉斯索姆匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌吉爾吉斯索姆的匯率目前為22.985，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.503%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌吉爾吉斯索姆的匯率波動，在22-07-2024高見23.228，並在26-07-2024低見22.951。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.787%。