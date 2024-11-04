История обменного курса дирхам ОАЭ–кенийские шиллинги

Обменный курс дирхама ОАЭ/кенийские шиллинги сейчас составляет 35,104, отражая изменение в размере 0.000% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.005% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/кенийские шиллинги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 35,132, и минимумом, равным 35,070, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.120%.