История обменного курса дирхам ОАЭ–индийские рупии

Обменный курс дирхама ОАЭ/индийские рупии сейчас составляет 22,976, отражая изменение в размере 0.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.360% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/индийские рупии колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 22,979, и минимумом, равным 22,886, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.085%.