История обменного курса дирхам ОАЭ–гайанские доллары

Обменный курс дирхама ОАЭ/гайанские доллары сейчас составляет 56,943, отражая изменение в размере 0.335% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.073% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/гайанские доллары колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 56,984, и минимумом, равным 56,697, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.358%.