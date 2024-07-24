阿聯酋迪拉姆兌圭亞那元匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌圭亞那元的匯率目前為56.861，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.120%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌圭亞那元的匯率波動，在24-07-2024高見56.915，並在24-07-2024低見56.684。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.360%。