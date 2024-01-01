История обменного курса дирхам ОАЭ–гвинейские франки

Обменный курс дирхама ОАЭ/гвинейские франки сейчас составляет 2 346,700, отражая изменение в размере 0.359% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.055% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/гвинейские франки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 2 348,040, и минимумом, равным 2 338,170, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.399%.