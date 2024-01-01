История обменного курса дирхам ОАЭ–гамбийские даласи

Обменный курс дирхама ОАЭ/гамбийские даласи сейчас составляет 19,144, отражая изменение в размере 0.837% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.228% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 19,387, и минимумом, равным 18,978, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.475%.