阿聯酋迪拉姆兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌甘比亞達拉西的匯率目前為18.657，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.149%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌甘比亞達拉西的匯率波動，在26-07-2024高見18.675，並在22-07-2024低見18.445。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.149%。