История обменного курса дирхам ОАЭ–доминиканские песо

Обменный курс дирхама ОАЭ/доминиканские песо сейчас составляет 16,393, отражая изменение в размере 0.093% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.001% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/доминиканские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 16,412, и минимумом, равным 16,358, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.241%.