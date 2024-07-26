阿聯酋迪拉姆兌多明尼加比索匯率歷史紀錄

今日，阿聯酋迪拉姆兌多明尼加比索的匯率目前為16.133，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，阿聯酋迪拉姆的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.176%。

在過去一星期，阿聯酋迪拉姆兌多明尼加比索的匯率波動，在26-07-2024高見16.140，並在26-07-2024低見16.089。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.280%。