История обменного курса дирхам ОАЭ–колумбийские песо

Обменный курс дирхама ОАЭ/колумбийские песо сейчас составляет 1 181,600, отражая изменение в размере 0.754% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.325% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/колумбийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1 218,330, и минимумом, равным 1 171,330, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.197%.