История обменного курса дирхам ОАЭ–ангольские кванзы

Обменный курс дирхама ОАЭ/ангольские кванзы сейчас составляет 249,689, отражая изменение в размере -0.113% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость дирхамов ОАЭ оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.330% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс дирхам ОАЭ/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 252,598, и минимумом, равным 248,676, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.025%.