1 بيزو فلبيني إلى غواراني باراغواي

تحويل PHP إلى PYG بسعر الصرف الحقيقي

١ php
١٣٤ pyg

1.00000 PHP = 133.71100 PYG

Mid-market exchange rate at 01:44
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8671.072689.18671.465331.646860.963818.7236
1GBP1.153411.2371102.8651.690061.899431.1116521.5952
1USD0.93230.808342183.151.366151.535390.8985517.4563
1INR0.01121240.009721490.012026510.01642990.01846530.01080640.209937

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى غواراني باراغواي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PYG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى PYG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Philippine Peso / غواراني باراغواي
1 PHP133.71100 PYG
5 PHP668.55500 PYG
10 PHP1337.11000 PYG
20 PHP2674.22000 PYG
50 PHP6685.55000 PYG
100 PHP13371.10000 PYG
250 PHP33427.75000 PYG
500 PHP66855.50000 PYG
1000 PHP133711.00000 PYG
2000 PHP267422.00000 PYG
5000 PHP668555.00000 PYG
10000 PHP1337110.00000 PYG
معدلات التحويل غواراني باراغواي / Philippine Peso
1 PYG0.00748 PHP
5 PYG0.03739 PHP
10 PYG0.07479 PHP
20 PYG0.14958 PHP
50 PYG0.37394 PHP
100 PYG0.74788 PHP
250 PYG1.86970 PHP
500 PYG3.73941 PHP
1000 PYG7.47881 PHP
2000 PYG14.95762 PHP
5000 PYG37.39405 PHP
10000 PYG74.78810 PHP