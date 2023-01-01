فرنك قمري إلى شلن أوغندي

تحويل KMF إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ kmf
٨٬٠٧٦ ugx

1.00000 KMF = 8.07617 UGX

متوسط سعر صرف السوق عند 17:24 UTC
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KMF إلى UGX مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 KMF → 0 UGX
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066988.69621.436311.658350.963718.3089
1GBP1.1533411.2305102.2971.656561.912641.1114721.1164
1USD0.93730.812678183.13451.346251.554360.903317.1608
1INR0.01127440.009775460.012028710.01619360.0186970.01086550.206422

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك قمري إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار KMF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل KMF الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك جزر القمر / شلن أوغندي
1 KMF8.07617 UGX
5 KMF40.38085 UGX
10 KMF80.76170 UGX
20 KMF161.52340 UGX
50 KMF403.80850 UGX
100 KMF807.61700 UGX
250 KMF2019.04250 UGX
500 KMF4038.08500 UGX
1000 KMF8076.17000 UGX
2000 KMF16152.34000 UGX
5000 KMF40380.85000 UGX
10000 KMF80761.70000 UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / فرنك جزر القمر
1 UGX0.12382 KMF
5 UGX0.61911 KMF
10 UGX1.23821 KMF
20 UGX2.47642 KMF
50 UGX6.19105 KMF
100 UGX12.38210 KMF
250 UGX30.95525 KMF
500 UGX61.91050 KMF
1000 UGX123.82100 KMF
2000 UGX247.64200 KMF
5000 UGX619.10500 KMF
10000 UGX1238.21000 KMF