دالاسي غامبي إلى جنيه مانكس

تحويل GMD إلى IMP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
١١٫٧٨ imp

1.00000 GMD = 0.01178 IMP

Mid-market exchange rate at 20:32
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.29611.492431.658440.964418.8042
1 GBP1.1527411.26275105.2441.720431.911811.111721.677
1 USD0.91290.791922183.3451.362451.5140.880417.1665
1 INR0.01095340.009501740.011998310.01634710.01816550.01056330.205969

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى جنيه مانكس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IMP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى IMP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / جنيه جزيرة مان
1 GMD0.01178 IMP
5 GMD0.05890 IMP
10 GMD0.11780 IMP
20 GMD0.23560 IMP
50 GMD0.58899 IMP
100 GMD1.17799 IMP
250 GMD2.94497 IMP
500 GMD5.88995 IMP
1000 GMD11.77990 IMP
2000 GMD23.55980 IMP
5000 GMD58.89950 IMP
10000 GMD117.79900 IMP
معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Gambian Dalasi
1 IMP84.89060 GMD
5 IMP424.45300 GMD
10 IMP848.90600 GMD
20 IMP1697.81200 GMD
50 IMP4244.53000 GMD
100 IMP8489.06000 GMD
250 IMP21222.65000 GMD
500 IMP42445.30000 GMD
1000 IMP84890.60000 GMD
2000 IMP169781.20000 GMD
5000 IMP424453.00000 GMD
10000 IMP848906.00000 GMD