دولار فيجي إلى دولار بهامي

تحويل FJD إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

1000 fjd
440.55 bsd

1.00000 FJD = 0.44055 BSD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:48 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

FJD إلى BSD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 FJD → 0 BSD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065188.441.438311.66240.964818.203
1GBP1.1548711.2301102.1411.661131.919931.1142221.0229
1USD0.93890.812942183.03451.35041.560790.905817.0904
1INR0.01130710.009790410.012043210.01626310.01879690.01090870.205823

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار فيجي إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار FJD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل FJD الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Fijian dollar

FJD إلى USD

FJD إلى ZAR

FJD إلى AUD

FJD إلى EUR

FJD إلى SGD

FJD إلى INR

FJD إلى GBP

FJD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار فيجي / دولار البهامي
1 FJD0.44055 BSD
5 FJD2.20275 BSD
10 FJD4.40550 BSD
20 FJD8.81100 BSD
50 FJD22.02750 BSD
100 FJD44.05500 BSD
250 FJD110.13750 BSD
500 FJD220.27500 BSD
1000 FJD440.55000 BSD
2000 FJD881.10000 BSD
5000 FJD2202.75000 BSD
10000 FJD4405.50000 BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / دولار فيجي
1 BSD2.26989 FJD
5 BSD11.34945 FJD
10 BSD22.69890 FJD
20 BSD45.39780 FJD
50 BSD113.49450 FJD
100 BSD226.98900 FJD
250 BSD567.47250 FJD
500 BSD1134.94500 FJD
1000 BSD2269.89000 FJD
2000 BSD4539.78000 FJD
5000 BSD11349.45000 FJD
10000 BSD22698.90000 FJD