薩摩亞塔拉兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌越南盾的匯率目前為9,155.490，較昨日改變了0.119%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.010%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌越南盾的匯率波動，在25-07-2024高見9,372.770，並在29-07-2024低見9,103.320。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.433%。