薩摩亞塔拉兌湯加帕安加匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌湯加帕安加的匯率目前為0.863，較昨日改變了0.911%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.782%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌湯加帕安加的匯率波動，在26-07-2024高見0.871，並在24-07-2024低見0.850。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了1.257%。