薩摩亞塔拉兌蘇里南元匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌蘇里南元的匯率目前為10.609，較昨日改變了0.166%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.970%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌蘇里南元的匯率波動，在25-07-2024高見10.878，並在29-07-2024低見10.556。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.433%。