薩摩亞塔拉兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌塞拉里昂列昂的匯率目前為8,144.270，較昨日改變了-0.347%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.545%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在25-07-2024高見8,387.520，並在30-07-2024低見8,144.270。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.432%。