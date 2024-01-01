薩摩亞塔拉兌瑞典克朗匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌瑞典克朗的匯率目前為3.927，較昨日改變了0.621%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.248%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌瑞典克朗的匯率波動，在25-07-2024高見4.020，並在23-07-2024低見3.884。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了1.477%。