薩摩亞塔拉兌塞舌爾盧比匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌塞舌爾盧比的匯率目前為5.007，較昨日改變了-0.603%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.533%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌塞舌爾盧比的匯率波動，在24-07-2024高見5.373，並在26-07-2024低見4.939。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了5.371%。