薩摩亞塔拉兌巴拉圭瓜拉尼匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌巴拉圭瓜拉尼的匯率目前為2,738.390，較昨日改變了0.123%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.852%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌巴拉圭瓜拉尼的匯率波動，在25-07-2024高見2,808.450，並在29-07-2024低見2,725.940。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.433%。