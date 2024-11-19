Samoa talasından Paraguay guaranisine Geçmiş Döviz Kurları
Samoa talasından Paraguay guaranisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Samoa talasından (WST) Paraguay guaranisine (PYG) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, WST - PYG için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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WST → PYG çevrim grafiği
1 WST = 2.858,48000 PYG
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Samoa talası → Paraguay guaranisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Samoa talası Paraguay guaranisine döviz kuru şu anda 2.858,480, dünden bu yana %1.949 değerinde değişti. Samoa talası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %0.273 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Samoa talası Paraguay guaranisine döviz kuru en yüksek değeri 2.866,210 (15-11-2024) ile en düşük değeri 2.802,360 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-2.135 düşüş ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
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Samoa talasından Paraguay guaranisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak WST ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PYG seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut WST → PYG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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