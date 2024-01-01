薩摩亞塔拉兌日元匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌日元的匯率目前為55.691，較昨日改變了0.008%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-2.780%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌日元的匯率波動，在23-07-2024高見57.284，並在29-07-2024低見55.194。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值下跌了-1.379%。