薩摩亞塔拉兌冰島克朗匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌冰島克朗的匯率目前為50.027，較昨日改變了0.303%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.464%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌冰島克朗的匯率波動，在25-07-2024高見51.076，並在29-07-2024低見49.710。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.432%。