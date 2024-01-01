薩摩亞塔拉兌海地古德匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌海地古德的匯率目前為47.683，較昨日改變了0.530%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.433%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌海地古德的匯率波動，在25-07-2024高見48.783，並在29-07-2024低見47.275。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了1.505%。