薩摩亞塔拉兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌甘比亞達拉西的匯率目前為24.623，較昨日改變了-0.539%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.589%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌甘比亞達拉西的匯率波動，在25-07-2024高見25.399，並在23-07-2024低見24.582。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.433%。