薩摩亞塔拉兌阿根廷比索匯率歷史紀錄

今日，薩摩亞塔拉兌阿根廷比索的匯率目前為339.207，較昨日改變了-0.373%。在過去一星期，薩摩亞塔拉的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.186%。

在過去一星期，薩摩亞塔拉兌阿根廷比索的匯率波動，在25-07-2024高見344.146，並在29-07-2024低見334.485。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-1.433%。