萨摩亚塔拉 至阿根廷比索 汇率历史

今日 萨摩亚塔拉 至阿根廷比索 的汇率目前为 361.604，较昨日变动 -0.537%。过去一周，萨摩亚塔拉 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.184%。

过去一周，萨摩亚塔拉 至阿根廷比索 的汇率在 17-10-2024 的最高点 365.122 和 22-10-2024 的最低点 357.361 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值下降了 -1.277%。