瓦努阿圖瓦圖兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為3.904，較昨日改變了0.112%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.875%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在22-07-2024高見3.939，並在29-07-2024低見3.889。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.423%。