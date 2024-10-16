瓦努阿图瓦图 至哈萨克斯坦坚戈 汇率历史

今日 瓦努阿图瓦图 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率目前为 4.030，较昨日变动 0.318%。过去一周，瓦努阿图瓦图 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.082%。

过去一周，瓦努阿图瓦图 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率在 16-10-2024 的最高点 4.086 和 22-10-2024 的最低点 4.009 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.371%。