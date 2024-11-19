Vanuatu vatusundan Kazakistan tengesine Geçmiş Döviz Kurları
Vanuatu vatusundan Kazakistan tengesine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Vanuatu vatusundan (VUV) Kazakistan tengesine (KZT) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, VUV - KZT için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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VUV → KZT çevrim grafiği
1 VUV = 4,07619 KZT
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Vanuatu vatusu → Kazakistan tengesi döviz kuru geçmişi
Bugünün Vanuatu vatusu Kazakistan tengesine döviz kuru şu anda 4,076, dünden bu yana %0.863 değerinde değişti. Vanuatu vatusu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.159 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Vanuatu vatusu Kazakistan tengesine döviz kuru en yüksek değeri 4,113 (18-11-2024) ile en düşük değeri 4,017 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %1.163 artış ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vanuatu vatusundan Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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