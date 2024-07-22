瓦努阿圖瓦圖兌加纳塞地匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌加纳塞地的匯率目前為0.122，較昨日改變了-0.084%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.933%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌加纳塞地的匯率波動，在22-07-2024高見0.123，並在26-07-2024低見0.122。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.422%。