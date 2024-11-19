Vanuatu vatusundan Gana sedisine Geçmiş Döviz Kurları
Vanuatu vatusundan Gana sedisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Vanuatu vatusundan (VUV) Gana sedisine (GHS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 19-11-2019 ile 19-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, VUV - GHS için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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VUV → GHS çevrim grafiği
1 VUV = 0,12893 GHS
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Vanuatu vatusu → Gana sedisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Vanuatu vatusu Gana sedisine döviz kuru şu anda 0,129, dünden bu yana %-0.154 değerinde değişti. Vanuatu vatusu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-3.331 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Vanuatu vatusu Gana sedisine döviz kuru en yüksek değeri 0,134 (12-11-2024) ile en düşük değeri 0,128 (18-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-1.212 düşüş ile 12-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vanuatu vatusundan Gana sedisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VUV ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GHS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VUV → GHS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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